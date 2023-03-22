قطر والكويت تدينان إنكار وزير إسرائيلي "وجود شعب فلسطيني"

أدانت قطر والكويت، مساء الثلاثاء، تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنكر فيها "وجود الشعب الفلسطيني"، واستخدامه خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن "تصريحات الوزير الإسرائيلي دليل جديد على عنصرية حكومة الاحتلال ومحاولة لتزييف التاريخ وإنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود".

وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات المتطرفة والادعاءات الواهية المخالفة للقيم الإنسانية، يكذبها التاريخ الذي يؤكد وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل".

واعتبرت "استخدام الوزير للخريطة خرقاً فاضحاً للأعراف والمواثيق الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية".

وجددت الوزارة، "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت للتصريحات العنصرية المستفزة التي أدلى بها أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي أنكر من خلالها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدام خارطة لإسرائيل تضم فيها حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وشددت الوزارة على "رفض دولة الكويت لاستمرار إطلاق هذه التصريحات التحريضية الواهية وغير المسؤولة والمنافية للحقائق التاريخية والواقع الجغرافي وتتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية".

والأحد، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعقيباً على ذلك اكتفت الخارجية الإسرائيلية بالقول في بيان مقتضب نشرته على تويتر: "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994"، دون أن تستنكر أو تنتقد بشكل واضح تصريحات سموتريتش بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني.