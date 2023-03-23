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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة له في سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 23.03.2023 11:55
طائرة مسيرة إسرائيلية الأناضول طائرة مسيرة إسرائيلية (الأناضول)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية.

وذكر في بيان نشره بحسابه على تويتر: "سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال نشاط روتيني".

وأضاف: "لا خوف من تسرب معلومات من الطائرة التي سقطت"، مشيراً إلى أن "التحقيق جار في الحادث".

ولم يورد الجيش الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل عن سبب سقوط المسيرة أو طبيعة المهمة الروتينية التي كانت تقوم بها، فيما لم يصدر أي تعليق من أي جهة في سوريا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف في سوريا ضد ما تسميه "التموضع الإيراني".

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