العلاقات الإماراتية التركية في جلسة حوارية بأبوظبي

استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، جلسة نقاش بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجلسة عقدت في أكاديمية "أنور قرقاش الدبلوماسية"، تحت عنوان "العلاقات الإماراتية التركية: الطريق نحو استراتيجية مستقبلية".

وحضر الجلسة، السفير الإماراتي لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، والسفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونج آر، فضلاً عن شخصيات دبلوماسية وأكاديمية.

وسلطت الجلسة الضوء على مسيرة خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وركزت على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال السنة والنصف الماضية، والبالغ عددها نحو 27 اتفاقية، بحسب الوكالة.

وشملت "الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى خلق 125 ألف فرصة عمل في الأسواق الإماراتية والتركية خلال العقد المقبل، وما تحققه من مكاسب كبيرة تعود بالنفع على الجانبين".

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، وقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقية شراكة اقتصادية ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة بتركيا، ونحو 25 ألفا بالإمارات.

وأضافت الوكالة: "كما تطرقت المناقشات ضمن الجلسة، إلى استكشاف آفاق جديدة تعزز العلاقات وتبني استراتيجية مستقبلية بين البلدين".

وتابعت: "أكد المتحدثون على توافر الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الإماراتية التركية في المستقبل القريب بالنظر إلى المشهد الإيجابي للعلاقات الثنائية".

وتجمع تركيا والإمارات، علاقات تاريخية تعود إلى عام 1973، كما يرتبط البلدان بعلاقات تعاون في مختلف المجالات.