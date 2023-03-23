في أول أيام رمضان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينياً شمالي الضفة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية، وهو أول الضحايا في رمضان المبارك.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: " استشهد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم".

وأشارت إلى أن "الشهيد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية قد أوردت مقتل الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية شوفة بمحافظة طولكرم وحاصرت منزلا.

وأوضح الشهود، أن القوات أطلقت النار عليه في المنزل.

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.