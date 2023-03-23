وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على لقاء قريب

اتفق وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، على اللقاء قريباً، تمهيداً لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الأربعاء، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

وأفاد البيان: "في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم".

وأضاف: "اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن تاريخ اللقاء المرتقب بين الوزيرين ومكان انعقاده.

والأحد الماضي، أعلن عبد اللهيان أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "قريباً" دون تحديد تاريخ معين، مؤكداً أن "الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد على السلام في المنطقة".

وفي 16 مارس / آذار الجاري، أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق مع إيران أساسه احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها.

و أعلنت السعودية وإيران، في 10 مارس الجاري، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران، في يناير/ كانون الثاني 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".