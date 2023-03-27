الحكومة المصرية تعلن عن حزمة تسهيلات للسياحة الإيرانية الوافدة

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، عن رزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياحة الإيرانية إلى البلاد.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لاستعراض خطة حكومية لتعزيز حركة السياحة الوافدة، إلى مصر.

وقال عيسى خلال المؤتمر، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند وصولهم إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، حصول السائح الإيراني القادم إلى مصر، على تأشيرة، إن كان قادما ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

كذلك، تتضمن الشروط، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية تنظم عبر شركات تنسق مسبقا إلى الرحلة مع الجانب المصري.

وكشف الوزير المصري عن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام، "تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبا".

وزاد: "تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي"، دون تقديم أرقام.

وقال: "رغم انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا، بسبب الحرب، إلا أنها شهدت في المقابل زيادة كبيرة من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا".