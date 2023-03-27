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عودة حوالي 60 ألف سوري لبلادهم بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.03.2023 11:49
إزالة الأنقاض في أديامان الأناضول إزالة الأنقاض في أديامان (الأناضول)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن حوالي 60 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال.

جاء ذلك في حديث للأناضول الإثنين، على هامش جولة يجريها برفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوب شرقي البلاد.

وشدد وزير الدفاع التركي على أنّ الحدود مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.

على صعيد آخر، أدان أقار بشدة التطاول على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك، ووصف الاعتداء بأنه "جريمة كراهية ومقزز، ولا يمكن قبوله".

والجمعة، أقدمت مجموعة متطرفة على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى Patrioterne Gar Live (Patriots Live) التي بثت الاعتداء مباشرة عبر حسابها على فيسبوك.

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