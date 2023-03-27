غزة.. صلاة التراويح أمام "الصليب الأحمر" تضامناً مع أسير

أدى مئات الفلسطينيين صلاة التراويح، مساء الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، تضامناً مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي رفضاً لاعتقاله.

وأثناء الصلاة تضرّع المصلّون إلى الله أن يتحرر الأسرى من سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع الفلسطينيون عقب الصلاة لافتات كتب على بعضها "الحرية لخضر عدنان"، و"إرادة أسرنا ستكسر قضبان سجونكم"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال ياسر مزهر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، على هامش مشاركته في الصلاة، إن "الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال يعاني من تدهور في وضعه الصحي".

وأضاف مزهر لمراسل الأناضول: "خضر عدنان يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي، رفضا لاعتقاله التعسفي".

ودعا مزهر، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير عدنان".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة بمحافظة جنين اعتقل في 5 فبراير/ شباط الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

واعتُقل عدنان 12 مرة، وأمضى في السجون ما مجموعه 8 أعوام، وخاض 5 إضرابات عن الطعام، وفق نادي الأسير.

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 4800 أسيراً، بينهم 170 طفلاً، و29 أسيرة، بحسب بيانات "نادي الأسير".