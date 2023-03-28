انقلاب حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية يودي بحياة 20 شخصاً

توفي 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث سير لحافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة، اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بأحد الجسور.

ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير في جنوب غرب السعودية، وفق الإعلام الرسمي السعودي.

وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".

ونشرت القناة في حسابها على تويتر تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا على ما يبدو أمام هيكل الحافلة المحترق.

والنقل إلى الأماكن المقدّسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج مهمة شاقة وأحيانا محفوفة بالمخاطر، إذ غالبا ما تتسبب الحافلات باختناقات مرورية.

وأكد مراسل "الإخبارية" عبد الرحمن السمير، من أمام مستشفى أبها الخاص، أن معظم المصابين في حادثة عقبة شعار يعانون من حروق ويتلقون الرعاية اللازمة.