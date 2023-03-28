ابن سلمان يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أوجه الشراكة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الوكالة، إنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية".

ونقلت عن ولي العهد إعرابه عن "تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني، وفق الوكالة، "بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط".

كما تم خلال الاتصال "استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، بحسب "واس".

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وجاء الاتفاق السعودي الإيراني عقب استضافة بكين بين 6 ـ 10 مارس الجاري مباحثات سعودية إيرانية، "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة منهما في حل الخلافات"، وفق البيان.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".