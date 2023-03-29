إعلام لبناني: مسيرة إسرائيلية تخترق الأجواء وتستهدف مدنيين بقنبلة

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، الأربعاء، إن طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الحدود الجنوبية للبلاد، واستهدفت شباناً لبنانيين بقنبلة دخانية، دون وقوع إصابات.

وأفادت الوكالة، بأن "الطائرة المسيرة المعادية (إسرائيلية) خرقت الأجواء اللبنانية عند الواحدة من بعد منتصف الليل (الثلاثاء- الأربعاء/ 00:00 ت.غ)".

وأضافت أن "الطائرة ألقت قنبلة دخانية باتجاه مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين كانوا يسهرون في مقهى عند مثلث الحمامص - الخيام - كفركلا جنوبي لبنان، قبالة مستعمرة المطلة في الجانب المحتل دون وقوع إصابات".

وحتى الساعة 07:10 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ما أعلنته الوكالة اللبنانية.

ويشكو لبنان مراراً من خرق إسرائيل لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وذلك بالرغم من توقيع البلدين اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.