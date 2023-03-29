الضفة الغربية.. إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين أصيبا بجروح، اليوم الأربعاء، بعد الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح بيان الوزراة، أن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم تتعامل مع إصابتين بحالة متوسطة جراء الضرب من قبل مستوطنين في منطقة كيسان.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" شرقي بيت لحم هاجموا رعاة أغنام في مساكنهم بمنطقة "برية كيسان"، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأوضح الشهود، أن مسنا ونجله أصيبا خلال الاعتداء.

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية، وهجمات ينفذها المستوطنون.

وبحسب معطيات فلسطينية، قتل نحو 91 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي، فيما قتل 15 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.