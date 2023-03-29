رئيس الإمارات يقرر تعيين نائبا ثانيا له ويسمي ولي عهد إمارة أبوظبي

عين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأربعاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا ثانيا له، مع تسمية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد لإمارة أبو ظبي وتعيين نائبين له.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، في قرارات عليا تأتي بعد أقل من عام من انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات بـ"الإجماع" من المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية وتشريعية بالبلاد.

وأفادت الوكالة، بأن "رئيس الإمارات وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرر تعيين (شقيقه) الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً له إلى جانب نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

كما أصدر رئيس الإمارات "بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين (نجله) الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي•.

وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

كما أصدر رئيس الإمارات "مرسوما أميرياً بتعيين سمو (شقيقه) الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان و(شقيقه) الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي".

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يشغل منصب مستشار الأمن الوطني بالبلاد، بينما الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي 14 مايو/أيار 2022، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي آنذاك، رئيساً لدولة الإمارات، خلفا لشقيقه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتم اختيار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبا له، دون تسمية ولي عهد أبو ظبي.

ويعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات، وكذلك أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، ويتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد (سبعة).