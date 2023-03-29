عاصفة قوية تدمر عشرات الخيم في إدلب السورية

ألحقت عاصفة قوية ضربت محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أضرارا كبيرة بأكثر من 85 خيمة يقطنها نازحون.

وقال محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، إن أكثر مخيم تضرر من العاصفة، تلك الموجودة في منطقة جسر الشغور.

وأضاف أن الفرق المعنية تواصل إحصاء الخسائر التي سببتها العاصفة.

وتابع قائلا: "الخيام المستخدمة حاليا لا تقاوم الظروف الجوية القاسية، ومتآكلة بسبب الاستخدام المطول، فضلا عن تركيبها في أماكن غير مناسبة".

ودعا حلاج المنظمات الإنسانية في المنطقة إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات المدنيين".