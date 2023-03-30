تعرض السفير الأمريكي في الخرطوم لحادث سير

تعرض السفير جون جودفري في السودان لحادث سير في العاصمة الخرطوم، وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية أمس.

وقالت السفارة في بيان نشرته، مساء الأربعاء، على الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: "نؤكد أن السفير جودفري وموظفين آخرين بالسفارة تعرضوا لحادث سير في الخرطوم اليوم".

وأضافت: "تم نقلهم إلى مستشفى محلي للتقييم، وخرج السفير جودفري من المستشفى، وهو الآن يستريح في المنزل"، مشيرة إلى أنه "تعرض هو وفريقه لإصابات طفيفة فقط".

وأشار البيان، إلى أنه "بالنظر لاعتبارات الخصوصية ليس للسفارة أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وفي 24 أغسطس/ آب 2022، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، تسلم أول سفير للولايات المتحدة في السودان جون جودفري، مهامه بعد نحو 25 عاما انقطاع.

وفي 1996، أغلقت واشنطن سفارتها لدى السودان، بعد أن أدرجته في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته زعيم تنظيم "القاعدة" آنذاك أسامة بن لادن.