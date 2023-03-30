فلسطين ترحب بقرار أذربيجان فتح مكتب دبلوماسي برام الله قريبا

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، بقرار أذربيجان فتح مكتب دبلوماسي في رام الله قريبا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده في مقر الخارجية الفلسطينية برام الله مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بحسب بيان صدر مكتب المالكي.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأذربيجاني قوله، إن بلاده "ستفتتح هذا العام مكتب تمثيل دبلوماسي لها في دولة فلسطين".

وقال المالكي تعقيبا على ذلك، بحسب ذات البيان، "نتطلع إلى زيارتكم القادمة إلى دولة فلسطين لافتتاح مكتب التمثيل بشكل رسمي".

وأضاف: " هذا القرار (فتح مكتب) يعزز التعاون مع جمهورية اذربيجان في عديد المجالات الثقافة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي والمجال التنموي، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بين بلدينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب المالكي، عن أمله أن "يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا".

وأشار إلى أن فلسطين واذربيجان "تجمعهما علاقات تقوم على أسس الأخوة والصداقة ويرتبط شعبيهما بقيم تاريخية ودينية وثقافية متقاربة".

وأشاد المالكي، بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض المالكي "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية" بحسب البيان.

وقال: "إسرائيل ماضية في مشروعها الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد".

ولفت البيان، إلى أن "بيراموف أكد على موقف بلاده الداعم لخيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

ووصل بيراموف رام الله الخميس، في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي فيها عدد من المسؤولين الفلسطينيين، قبل العودة إلى مدينة القدس.