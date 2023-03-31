إصابة عشرات الفلسطينيين أثناء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح واختناق بالغاز، اليوم الجمعة، أثناء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان داخل الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، أن مسيرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خرجت في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم مراد شتيوي، إن "3 شبان أصيبوا برصاص معدني أحدهم أصيب في رأسه خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة".

وأشار شتيوي، في بيان، إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت في محافظة نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.