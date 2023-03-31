سلطات الاحتلال تُقيد وصول فلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قيوداً على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن " جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم".

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاماً كبيراً على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال رفضت دخول عدد كبير من الرجال والسيدات بذرائع أمنية.

من جهتها، قالت الفلسطينية رنا داوود، إن "قوات الاحتلال لم تسمح لها بالدخول إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري بدعوى أنها مرفوضة أمنياً".

وأشارت داوود، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن "القرار الإسرائيلي ادعى السماح لجمع النساء بالدخول للمدينة المقدسة، ولكن على أرض الواقع هناك تشديدات كبيرة".

بدورها، قالت أمان حسين، وهي والدة معتقل في السجون الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال رفضت السماح لها بدخول مدينة القدس بذريعة أمنية.

ونددت حسين بقرار قوات الاحتلال، وقالت "بأي حق يمنع الفلسطيني من دخول مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى".

والجمعة الماضية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى في الأقصى.

وقبيل رمضان، أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاماً، والرجال فوق 55 عاماً، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاماً.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة، سكان قطاع غزة، حيث تحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم للقدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.