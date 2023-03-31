للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. إسرائيل تقصف محيط دمشق

قصفت إسرائيل مواقع في ريف العاصمة السورية دمشق، فجر الجمعة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

ويأتي القصف بعد أقل من 24 ساعة من قصف مماثل نفذته إسرائيل على محيط دمشق وأسفر عن إصابة عسكريين اثنين من قوات النظام، وفق "سانا".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر الجمعة، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأوضح المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء القصف".

ونشرت سانا صوراً على صفحاتها لما قالت أنه " تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية"

وتتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا، منذ سنوات، إلى قصف إسرائيلي متكرر.