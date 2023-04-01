دول خليجية تستثمر مئات ملايين الدولارات في شركة صهر ترامب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن صناديق ثروة سيادية في الإمارات العربية المتحدة وقطر وضعت مئات ملايين الدولارات في شركة استثمار مباشر مملوكة لجاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره وقتها.

ونقلت الصحيفة الخميس عن مصادر على دراية بالمعاملات قولهم إن الإماراتيين استثمروا أكثر من 200 مليون دولار في شركة كوشنر، أفينيتي بارتنرز، وضخ كيان قطري أيضا مبلغا مماثلا.

وذكرت رويترز أن كوشنر، الذي كان أيضا أحد كبار مستشاري ترامب، أسس شركة أفينيتي بارتنرز ومقرها ميامي عام 2021.

وقال تقرير نيويورك تايمز إن الاستثمار من الإمارات جاء من خلال صندوق ثروة سيادي لكن هوية المستثمر القطري لم تتضح.

ولم يرد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة وجهاز الإمارات للاستثمار وأفينيتي بارتنرز وسفارتا قطر والإمارات في واشنطن على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي العام الماضي إنها تحقق في استثمار الحكومة السعودية ملياري دولار مع شركة كوشنر.