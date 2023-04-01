مقتل شاب عند مدخل المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية تزعم أنه إرهابي

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار وقتلت رجلا زعمت أنه حاول انتزاع بندقية ضابط في القدس في وقت مبكر اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن القتيل هو محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة البدوية في جنوب إسرائيل.

وقد تعددت روايات المصلين الفلسطينيين عند مدخل الموقع صباح السبت، قائلين إن الشرطة أطلقت النار على الرجل 10 مرات على الأقل بعد أن حاول منعهم من مضايقة امرأة كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى.

بعد ساعات من الحادث، كان الزقاق الصخري الموحل المؤدي إلى مجمع الأقصى لا يزال ملطخا بالدماء.

قالت السلطات إن أفراد الشرطة احتجزوا الرجل لاستجوابه خارج الحرم القدسي الشريف في قلب البلدة القديمة بالقدس.

عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في المنطقة مع تجمع عشرات الآلاف من المصلين من القدس والضفة الغربية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

أمس الجمعة، تجمع أكثر من 200 ألف فلسطيني لأداء صلاة ظهر الجمعة في المسجد الأقصى.

بعد منتصف ليل السبت بقليل، قالت الشرطة إن العصيبي هاجم أحد الضباط وانتزع بندقيته، وتمكن من إطلاق رصاصتين في الهواء بينما كافح الضابط للسيطرة عليه.

وصفت الشرطة الحادث بأنه محاولة هجوم إرهابي، وقالت إنها أطلقت عليه الرصاص وقتلته دفاعا عن النفس.

لكن المصلين الفلسطينيين الذين كانوا في المكان أصروا اليوم السبت على أن الرجل لم يكن إرهابيا.

قال نور الدين (17 عاما)، وهو فتى يعيش في الحي امتنع عن ذكر كنيته خوفا من الانتقام، إنه رأى العصيبي يواجه الشرطة التي أوقفت إحدى المصليات وهي في طريقها إلى المسجد الأقصى. ولم تتضح علاقة العصيبي بالمرأة.

أضاف نور الدين أن نوعا من الخلاف نشب بين العصيبي والضباط قبل أن يسمع دوي عشرات الطلقات.

وقال: "لا شيء يمكن أن يبرر هذا العدد الكبير من الطلقات"، مشيرا إلى لقطات فوضوية صورها تظهر الباعة والمصلين الفلسطينيين وهم يصرخون على صوت الرصاص الذي يتم إطلاقه في تتابع سريع. وأوضح أن إطلاق كافة الطلقات كان من مسافة قريبة.

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية على نطاق واسع أن العصيبي كان طبيبا درس الطب مؤخرا في رومانيا.

قال نور الدين إن الشرطة حاولت إجبار الباعة والمصلين الفلسطينيين على مغادرة المنطقة بعد الحادث وضربوه هو وآخرين بالهراوات.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية الموقع لفترة وجيزة قبل إعادة فتحه لأداء صلاة الفجر.

أدت المواجهات عند مجمع الأقصى إلى اندلاع أعمال عنف أوسع في المنطقة في الماضي. وساعدت الاشتباكات في الموقع في مايو / أيار 2021 في تأجيج نيران حرب دامية استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

قد يؤدي تلاقي شهر رمضان هذا العام مع عيد الفصح اليهودي إلى زيادة احتمالية الاحتكاك حيث تستضيف البلدة القديمة عددا كبيرا من الزوار.

في وقت مبكر من اليوم السبت، نشر سكان البلدة القديمة مقاطع مصورة لدخول الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد الأقصى لإزالة لافتة علقتها حركة حماس تدعو المصلين لمواجهة اليهود المتشددين الذين يعتزمون القيام بجولة في المكان غدا الأحد. قام المستوطنون في البلدة القديمة واليهود الإسرائيليون المتدينون بزيارة المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود جبل الهيكل، بأعداد متزايدة في السنوات الأخيرة.

بموجب اتفاقية طويلة الأمد تعرف باسم الوضع الراهن، يسمح لليهود بزيارة الموقع ولكن لا يسمح لهم بالصلاة فيه. ويمكن لأي تغيير بسيط في الوضع الراهن في الموقع أن يؤدي إلى العنف.