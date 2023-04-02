السعودية ستوجه الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة العربية المقبلة

تعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في الرياض في مايو/أيار، وفق ما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأحد.

وسينهي القرار رسميًا عزلة سوريا الإقليمية على خلفية الثورة السورية التي انطلقت ضد نظام الأسد قبل أن تتحول إلى حرب إقليمية.

قال مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 مايو.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي ووزارتي الخارجية في البلدين على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

لمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي قال إن المنظمة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية.

وأضاف "لا يفترض أن نبلغ مسبقا بالزيارة المفترضة".

يمثل حضور الأسد قمة جامعة الدول العربية أهم تطور في إعادة تأهيله داخل العالم العربي منذ عام 2011 عندما تم تعليق عضوية سوريا في المنظمة.

ستكون عودة سوريا إلى الهيئة المكونة من 22 عضوًا رمزية في الغالب لكنها تعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري. وقد قُتل مئات الآلاف في الحرب التي اجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.

وقالت مصادر الشهر الماضي لرويترز إن الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك.