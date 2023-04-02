السودان يرفع سعر ليتر البنزين ويخفض الديزل

أعلنت الحكومة السودانية عن تعديلات في أسعار البنزين والديزل ابتداء من يوم غد الإثنين، بما يتماشى مع تغيرات أسعار الخام والمشتقات في الأسواق العالمية.

وكشف بيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية، الأحد عن زيادة في سعر لتر البنزين بنسبة 10.2 بالمئة عن سعره الحالي، ليستقر عند 588 جنيها (97 سنتا).

فيما انخفض سعر لتر الديزل بنسبة 44.6 بالمئة ليستقر عند 582 جنيها (95 سنتا) للتر الواحد.

يأتي التعديل، في إطار سياسة مراجعة الأسعار الشهرية، بناء على تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي.

وفي 2021، أعلنت الحكومة رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.

(الدولار = 600 جنيه سوداني)