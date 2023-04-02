سفينة مساعدات إماراتية ثانية لمتضرري الزلزال بسوريا تصل إلى ميناء اللاذقية

أرسلت الإمارات العربية المتحدة أكثر من ألفين و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا لإغاثة المتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأحد، أن سفينة ثانية وصلت إلى ميناء اللاذقية، محملة بمساعدات إنسانية تقدر بألفين و200 طن.

وأضافت الوكالة أن حمولة السفينة الثانية هي، 1.040 طن مواد غذائية، و600 طن مواد إغاثية، بالإضافة إلى 573 طن مواد بناء.

وكانت الإمارات أرسلت سفينة المساعدات الأولى إلى اللاذقية يوم 12 مارس/ آذار الفائت.

يذكر أن مساعدات الإمارات إلى سوريا تأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 2" المسيّرة بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.