القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مساعدات أوكرانية تصل عفرين شمال سوريا لمتضرري الزلزال

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.04.2023 17:28
إفطار جماعي في الأتارب، شمالي سوريا الفرنسية إفطار جماعي في الأتارب، شمالي سوريا (الفرنسية)

أرسلت أوكرانيا مساعدات إنسانية إلى المتضررين من كارثة الزلزال في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وتشرف منظمة الأمين للمساندة الإنسانية في سوريا على توزيع المساعدات الأوكرانية التي أرسلت في شاحنتين.

وبحسب المسؤول الإعلامي للمنظمة ياسر الطراف، في تصريح للأناضول السبت، حملت إحدى الشاحنين طرودا غذائية ومواد نظافة.

فيما حملت الشاحنة الثانية منزلين مسبقي التجهيز، وستوزع المساعدات على متضرري الزلزال في بلدة جنديرس.

وألحقت كارثة الزلزال التي وقعت جنوبي تركيا 6 فبراير/ شباط 2023 أضرارًا كبيرة في شمال غرب سوريا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أرسلت الإمارات العربية المتحدة أكثر من ألفين و200 طن من المساعدات...
مختارات