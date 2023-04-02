مساعدات أوكرانية تصل عفرين شمال سوريا لمتضرري الزلزال

أرسلت أوكرانيا مساعدات إنسانية إلى المتضررين من كارثة الزلزال في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وتشرف منظمة الأمين للمساندة الإنسانية في سوريا على توزيع المساعدات الأوكرانية التي أرسلت في شاحنتين.

وبحسب المسؤول الإعلامي للمنظمة ياسر الطراف، في تصريح للأناضول السبت، حملت إحدى الشاحنين طرودا غذائية ومواد نظافة.

فيما حملت الشاحنة الثانية منزلين مسبقي التجهيز، وستوزع المساعدات على متضرري الزلزال في بلدة جنديرس.

وألحقت كارثة الزلزال التي وقعت جنوبي تركيا 6 فبراير/ شباط 2023 أضرارًا كبيرة في شمال غرب سوريا.