استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال في نابلس

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الأخير مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بـ "استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال في نابلس".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، إن "طواقمه تعاملت مع إصابة شاب خطرة جداً جرى نقلها إلى مستشفى رفيديا في نابلس".

وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز بشكل مباشر".

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس، وداهمت شقة سكنية وخربت محتوياتها"، مشيرة إلى انسحاب القوة الإسرائيلية من المدينة، بعد اعتقال شابين.

بدورها، قالت مجموعات "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، إنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية "بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن "قوة إسرائيلية اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس، فاندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام إلى "94 شهيداً، بينهم 17 طفلاً وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وحتى الساعة 8:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية حول بيان وزارة الصحة الفلسطينية.