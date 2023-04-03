الأمم المتحدة: المصالحات السياسية بين سوريا ودول الجوار تدعم جهود الإغاثة

قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، إن "المصالحات السياسية بين سوريا ودول الجوار ستساعد الجهود الإغاثية".

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، إعلاميين أعضاء في اتحاد الصحفيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (ACANU).

وأضاف النسور أن "المصالحات التي يمكن التوصل إليها لا سيما بعد الزلازل (التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا) ستساهم بشكل إيجابي في جهود ومنظمات المساعدات الإنسانية".

وأعرب عن أملهم في التوصل مستقبلا إلى حل سياسي بين تركيا والدول الأخرى من جهة وبين سوريا، مضيفا "الأزمة السورية لا تتعلق فقط بجهات فاعلة إقليمية بل دولية أيضا".