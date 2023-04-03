السوداني: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن حكومته تتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تركيا قريباً، مشيراً إلى وجود شراكات ومصالح قائمة بين البلدين.

وأشار السوداني، في مقابلة له مع قناة الجزيرة القطرية، أن هناك "بعض المشاكل فيما يتعلق بالمياه والأمن"، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الوقت ذاته لإيجاد حلول لها.

وعبّر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لتركيا إزاء مساعيها لتأمين العراق حصتها من المياه.

وأعرب عن رغبة العراق في إقامة تعاون اقتصادي مع تركيا، قائلاً: "متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع استراتيجية سترى النور قريبا تعزز من هذه العلاقة."

وأكد السوداني على أن "الاعتداء على أي دولة أمر مرفوض، ولا تسمح حكومته باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار".

ولفت إلى أن العمل متواصل لتشكيل لجان مشتركة بين تركيا والعراق وإيران، فيما يخص أمن الحدود.