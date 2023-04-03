سفير تركيا لدى قطر يشكر الصحفيين بالدوحة على تغطيتهم الإنسانية لأحداث الزلزال

شكر السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، اليوم الإثنين، الإعلامين والصحفيين في دولة قطر على تغطيتهم الإنسانية لأحداث الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبرار/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال إفطار رمضاني نظمته السفارة التركية في قطر للصحفيين والإعلاميين، برعاية مجموعة "فضاءات" الإعلامية.

وشارك في الإفطار ما يقرب من 200 صحفي وإعلامي وكتّاب من مختلف الجهات الإعلامية القطرية والدولية.

وقال السفير كوكصو في كلمة له للمناسبة: "يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر لكم كعاملين في حقل الصحافة والإعلام، لدوركم الكبير في نقل الأحداث منذ بدايتها، وتغطياتكم المتواصلة على مدار الساعة".

ولفت إلى أن "هذه التغطية أسهمت في إدراك العالم لحجم المأساة، وعزّزت مشاعر التضامن مع المتضررين من كارثة الزلزال التي هي بحق نكبة العصر في تركيا".

وأضاف السفير التركي بالدوحة: "يمثل عام 2023 بعض المعالم المهمة بالنسبة لنا، وتحتفل جمهورية تركيا هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها، بالإضافة إلى إنها الذكرى السنوية الـ 500 لتأسيس وزارة خارجيتنا".

وأشار إلى أن العام الحالي يصادف أيضًا الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وقطر.

وقال كوكصو إن "شهر رمضان المبارك، شهر التضحية والصبر والمثابرة، وهو وقت للتأمل والتآزر وتعزيز روابط العائلة والأصدقاء."

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن أراكم جميعًا معنا، وأن نتقاسم الخبز سويًا، بروح واحدة في هذا الشهر الفضيل".

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير في البلدين.