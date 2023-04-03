ولي العهد السعودي يلتقي السيسي وسط تغيرات إقليمية كبيرة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه "تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والدولية".

جرى اللقاء على مائدة السحور بمدينة جدة غربي المملكة الاثنين، بحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ووصل الرئيس المصري إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث كان ولي العهد السعودي في استقباله، والتقيا على "مائدة السحور (ليل الأحد- الإثنين) في جدة".

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات".

كما تم "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك التطورات.

من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي وابن سلمان "أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية".

ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء السعودية بمغادرة الرئيس المصري جدة وكان في وداعه ولي العهد السعودي.

ومنذ وصول الرئيس المصري للسلطة في صيف 2014، زار السعودية 14 مرة، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، لحضور القمة الصينية العربية، والزيارة الحالية هي رقم 15.