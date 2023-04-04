إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية، الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين بمدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدتي كفر نعمة وبيت لقيا غربي رام الله (وسط).

وأسفر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق الثلاث في الضفة الغربية عن اعتقال 9 أشخاص، وفق مصادر فلسطينية رسمية وشهود عيان.

وتحدثت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) عن إصابة 3 شبان خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة "إحداها بجروح خطيرة في الصدر، نقلوا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي المحلي لتلقي العلاج".

وذكرت أن القوة الإسرائيلية داهمت المخيم "لاعتقال نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما لم تجد بعضهم تم اعتقال أقاربهم".

وقال شاهد عيان لوكالة الأناضول، إن "جميع الإصابات في منطقة الصدر والفخذ، في حين بلغت حصيلة الاعتقالات 7، بينهم سيدة".

ووفق الشاهد، فإن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح الثلاثاء، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين رشقوا المركبات العسكرية بالحجارة، فرد الجنود بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وفي بلدة كفر نعمة غربي رام الله، أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي كفر نعمة، وبيت لقيا، فجر اليوم الثلاثاء، وأُبلغ عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، واعتقال شابين من بيت لقيا".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن الاقتحام والاعتقالات.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات مداهمة واقتحام شبه يومية للمناطق الفلسطينية، لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش، فتندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع السكان، تسفر غالبا عن قتلى وإصابات واعتقالات.

إصابة جنديين إسرائيليين



من جهة ثانية، أصيب جنديان إسرائيليان طعنا بسكين، الثلاثاء، قرب مدينة "ريشون لتسيون".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب نشرته وكالة الأناضول، إنها "اعتقلت مشتبهاً به في طعن جنديين بمدينة ريشون لتسيون، ويجري استجوابه".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد الجنديين المصابين حالته خطيرة والآخر طفيفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) إن "فلسطينيا طعن إسرائيليين اثنين"، دون الإشارة إلى هويتهما.

لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاق النار على مواطن فلسطيني واعتقال آخر، بينما لم تذكر تفاصيل عما إن كان كلاهما متورطين في العملية أم لا، كما لم يتبين إن كان الجنديان بالشرطة أم بالجيش.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الفلسطيني بشأن الحادث.