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بغداد وأربيل توقعان اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
بغداد
نشر في 04.04.2023 14:50
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان شمال البلاد مسرور بارزاني يحضران توقيع اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا الأناضول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان شمال البلاد مسرور بارزاني يحضران توقيع اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا (الأناضول)

وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتفاقا مع رئيس حكومة إقليم كردستان شمال البلاد مسرور بارزاني، لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا بعد تعليقه قبل أيام جراء أزمة بين الجانبين.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه وقع اتفاقاً نفطياً مع حكومة إقليم كردستان العراق يتضمن منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للمكون الكردي، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويعني الاتفاق بين الجانبين، استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله، إنه أوعز إلى الجهات الفنية المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

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