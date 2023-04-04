مسقط.. لقاء رباعي يجمع سفراء العراق وسوريا والسعودية وإيران

أعلن سفير العراق لدى سلطنة عمان قيس سعد العامري، الثلاثاء، استضافته لقاء جمع سفيري المملكة العربية السعودية وإيران، إضافة إلى سفير النظام السوري.

وقالت السفارة العراقية في عمان في تغريدة: "تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية عبد الله العنزي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي نجفي وسفير الجمهورية العربية السورية سعادة ادريس ميا".

وأضافت: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بوساطة صينية.

وفي 23 مارس الماضي، كشفت وزارة الخارجية السعودية عن "بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية"، بشأن استئناف تقديم الخدمات القنصلية في البلدين.