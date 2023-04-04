مقتل شخصين في قصف إسرائيلي جديد على محيط دمشق

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مواقع بمحيط العاصمة دمشق فجر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.

وذكرت الوكالة أن "القصف أدى إلى مقتل شخصين ووقوع أضرار مادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يذكر المصدر طبيعة النقاط التي استهدفها القصف، والعناصر الموجودين فيها.

ونشرت "سانا" صوراً وتسجيلات مصورة عما وصفته بـ"بتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء دمشق".

وحتى الساعة 7:30 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على أنباء القصف التي أعلنتها "سانا".

والجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في "هجمات إسرائيلية" استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق.

فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن طهران "تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي، كان آخره في 31 مارس/ آذار استهدف مواقع في ريف دمشق بعد أقل من 24 ساعة من قصف مماثل أسفر عن إصابة عسكريين اثنين من قوات النظام.