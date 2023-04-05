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أمير قطر يتلقى رسالة من السيسي حول تطوير العلاقات بين البلدين

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 05.04.2023 21:26
الشيخ تميم مع الرئيس السيسي الأناضول الشيخ تميم مع الرئيس السيسي (الأناضول)

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء ، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "تسلم الرسالة أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، خلال اجتماعه، مع عمرو كمال الدين الشربيني سفير مصر لدى الدوحة." دون مزيد من التفاصيل.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، وُقّع اتفاق مصالحة في مدينة العُلا السعودية، أنهى خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر.

ومنذ اتفاق العلا، شهدت علاقات الدوحة والقاهرة تطورا ملموسا بعد سنوات من التباين منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.

وفي أول زيارتين منذ 2014، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصر في يونيو/ حزيران 2022، تلتها زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

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