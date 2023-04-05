إيران تعين سفيرا في الإمارات بعد انقطاع لثماني سنوات

بعد قرابة ثماني سنوات مقاطعة وفي إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج، عينت إيران سفيرا في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) "بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير إيراني لدى الإمارات، سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في أبوظبي".

وكانت الإمارات خفّضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

وأبقت الإمارات على علاقاتها الاقتصادية مع إيران.

في آب/أغسطس، أعلنت الإمارات إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذاً لرغبتها في "تعزيز العلاقات" مع إيران.

يأتي تعيين عامري بعد إعلان إيران والسعودية، في 10 آذار/مارس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

أكد النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر الإثنين قبول الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وحتى ذلك الحين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره السعودي "في الأيام المقبلة".

وعامري هو دبلوماسي مخضرم شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، كما عين سابقا سفير ايران لدى الجزائر والسودان واريتيريا، بحسب ارنا.