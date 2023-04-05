الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة".

وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "تقرير أولي: تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة بمنطقة غلاف غزة. التفاصيل قيد المراجعة".

ولاحقا، قال الجيش في بيان منفصل: "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف "فشلت عملية إطلاق واحدة وسقطت في أراضي قطاع غزة وسقط صاروخ آخر في منطقة السياج الحدودي".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش إنه"تم إطلاق الصاروخين من قطاع غزة، خلال تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "هرتسي هليفي" لمستوطنات الغلاف.

وصباح الأربعاء، أغار الجيش الإسرائيلي على عدد من الأهداف في قطاع غزة، بحسب تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول.

وكان الجيش قال في وقت سابق إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة على 3 دفعات.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد اقتحام عنيف للشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى فجر الأربعاء، تخلله إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين بالمسجد.