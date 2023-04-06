إسرائيل تقصف قرى في جنوب لبنان بالمدفعية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور (جنوب)".

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه توجد "تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل"، دون تفاصيل.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجليل، مما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار شمالي البلاد.

وأفادت محطات التلفزة الإسرائيلية بأن صافرات الإنذار لم تتوقف في المدن والبلدات الإسرائيلية الشمالية مع استمرار رشقات الصواريخ.

وذكرت القناة "12" العبرية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، فيما نقلت عن إسرائيلية قولها إن صاروخا أصاب سيارتها في بلدة بسوتا (شمال).

أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال، في بيان، إن الأخير "سيجري تقييما للوضع مع رؤساء الجهاز الأمني".

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية.

وإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل من الأمور النادرة، لكنها عادة ما تحدث أثناء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولليلة الثانية على التوالي، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء المصلى القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين داخله.

وتخيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من التوتر الشديد، في ظل دعوات أطلقتها جماعات إسرائيلية متطرفة من أجل اقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي الذي بدأ الأربعاء ويستمر أسبوعا.