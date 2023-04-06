بارجتان عسكريتان روسيتان ترسوان في جدة في السعودية

رست بارجتان عسكريتان من أسطول الشمال الروسي في جدة غربي السعودية للمرة الأولى منذ حوالي عشر سنوات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في مؤشر إلى التقارب المتزايد بين الحكومتين.

وأفاد مسؤول في السفارة الروسية في الرياض أنّ "البارجتين غادرتا" جدة الخميس، مشيرا إلى أنّ الزيارة "كانت مقررة منذ فترة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت على موقعها الأربعاء أنّ "الفرقاطة أدميرال غورشكوف والناقلة البحرية كاما رستا في مرفأ جدة" على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت أنّ الغرض من ذلك "التزود بالوقود والمياه (...) والمؤن"، مشيرة إلى أنه تم "إعداد برنامج ثقافي لطاقم" البارجتين.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للبارجتين تضمن قيام قاطرة سعودية بسحب الفرقاطة الروسية إلى المياه السعودية.

وغادرت البارجتان مرفأ سيفيرومورسك في كانون الثاني/يناير الفائت للمشاركة في تدريبين بحريين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب.

في شباط/فبراير، قالت الوزارة الروسية إنّ البارجتين شاركتا في تدريبات بحرية ثلاثية إلى جانب القوات البحرية للصين وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي.

وتأتي الزيارة مع تعزز الروابط الاقتصادية السعودية الروسية، فيما يسود فتور علاقة الرياض بواشنطن على خلفية قضايا شائكة.

وبعدما تجنّبت السعودية إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 ودعت لحل سياسي للأزمة، قاومت الضغوط الغربية لأشهر لزيادة إنتاج النفط لكبح الأسعار.

وقد قرر تحالف "أوبك بلاس" الذي تقوده السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، في خطوة اعتبرتها واشنطن "اصطفافا إلى جانب روسيا".

والأحد، أعلنت السعودية وعدد من كبار مصدّري النفط خفض الانتاج مجددا اعتباراً من أيار/مايو بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيراً، وذلك بإجمالي حوالى "1,66 مليون بري يوميا".