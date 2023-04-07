انفجار في مطار السليمانية شمالي العراق وبدء التحقيق في حيثياته

وقع انفجار في مطار السليمانية الدولي شمالي العراق، الجمعة، حسب ما نقل مصدر رسمي.

وذكرت مديرية أمن المطار في بيان، أن انفجارا وقع قرب سور مطار السليمانية عند الساعة 16.18 (3+ تغ) دون ذكر خسائر بشرية.

وأضاف أن الانفجار تسبب بحريق سيطر عليه فوج الإطفاء، وأن التحقيق جار في أسبابه.

فيما لم يصدر فورا عن الجهات المسؤولة بيان حول الحادثة.

والأربعاء، أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم شمال العراق، اعتبارا من 3 أبريل/ نيسان الجاري.

وعن السبب الكامن وراء القرار، قال متحدث الخارجية التركية تانجو بلغيتش، إنه زيادة أنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية.

ولفت متحدث الخارجية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 يوليو/ تموز المقبل، ومن ثم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.