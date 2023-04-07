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قتلى وجرحى في عملية مزدوجة بإطلاق نار ودهس في تل أبيب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.04.2023 23:52
عناصر الشرطة في مكان الحادث في تل أبيب. 7 أبريل 2023 الفرنسية عناصر الشرطة في مكان الحادث في تل أبيب. 7 أبريل 2023 (الفرنسية)

قتل سائح إيطالي وأصيب 4 إسرائيليين في عملية مزدوجة بإطلاق نار ودهس وقعت مساء الجمعة، في كورنيش مدينة تل أبيب (وسط)، وفق إعلام عبري.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلي إن "سائحا إيطاليا قتل وأصيب 4 آخرون جراء عملية مزدوجة في كورنيش تل أبيب".

وأضافت الهيئة أن العملية "تضمنت عملية دهس، ثم إطلاق نار، فيما تم تحييد المنفذ، حيث إن حالته خطيرة".

وأفادت بأن منفذ العملية عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، من بلدة كفر قاسم (شمال).

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر في "نجمة داود الحمراء" (مؤسسة إسعاف إسرائيلية)، قوله إن "هناك قتيلا و6 إصابات، إحداها خطرة، في عملية مزدوجة، إطلاق نار ودهس، وسط مدينة تل أبيب".

وفي أول رد فعل على العملية، نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عنه في بيان مقتضب، أنه "أصدر تعليماته للشرطة والجيش لتعبئة قوات إضافية".

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