قتلى وجرحى في عملية مزدوجة بإطلاق نار ودهس في تل أبيب

قتل سائح إيطالي وأصيب 4 إسرائيليين في عملية مزدوجة بإطلاق نار ودهس وقعت مساء الجمعة، في كورنيش مدينة تل أبيب (وسط)، وفق إعلام عبري.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلي إن "سائحا إيطاليا قتل وأصيب 4 آخرون جراء عملية مزدوجة في كورنيش تل أبيب".

وأضافت الهيئة أن العملية "تضمنت عملية دهس، ثم إطلاق نار، فيما تم تحييد المنفذ، حيث إن حالته خطيرة".

وأفادت بأن منفذ العملية عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، من بلدة كفر قاسم (شمال).

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر في "نجمة داود الحمراء" (مؤسسة إسعاف إسرائيلية)، قوله إن "هناك قتيلا و6 إصابات، إحداها خطرة، في عملية مزدوجة، إطلاق نار ودهس، وسط مدينة تل أبيب".

وفي أول رد فعل على العملية، نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عنه في بيان مقتضب، أنه "أصدر تعليماته للشرطة والجيش لتعبئة قوات إضافية".