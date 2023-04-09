اليمن: مباحثات سعودية حوثية مباشرة لإحياء الهدنة

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".

والسبت، وصل تباعاً إلى العاصمة اليمنية صنعاء وفدان، سعودي وعماني، وفقاً لمصادر يمنية متطابقة ومن دون تأكيد فوري من الرياض ولا جماعة الحوثي المسيطرة على المدينة.

وقال بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية بثتها مساء السبت: "هناك مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لها علاقة بإحياء الهدنة".

وأضاف بن مبارك أن "جهود السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة، والمؤشرات إيجابية"، مشيراً أن "اليمن مُطلع على تلك المباحثات"، دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى لوكالة الأناضول إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة.. وإعلان الاتفاق رسميا خلال يومين".

ويعاني اليمن، منذ أكثر من 8 سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيرانم والمسيطرين على محافظات منذ 2014.