أريحا.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب اثنين آخرين، صباح اليوم الإثنين، خلال اقتحامه مخيم عَقْبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن "شهيد قتل برصاص الاحتلال في أريحا" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك قالت الوزارة في بيان منفصل، إن "إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي".

ومن جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن طواقمها نقلت "إصابة بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن قواته تعمل في مخيم عَقْبة جبر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت الإثنين مخيم عقبة جبر وأغلقت مداخله، فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "الهلال الأحمر" إصابة 3 فلسطينيين بشظايا رصاص حي و10 بحالات اختناق إثر اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم العين غرب مدينة نابلس (شمال).

وتزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.