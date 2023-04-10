بحثاً عن الكمأة.. 6 أشخاص يفقدون حياتهم في انفجار لغم أرضي شرقي سوريا

قتل 6 أشخاص في انفجار لغم أرضي في ريف محافظة دير الزور (شرق) الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام، الإثنين، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في انفجار لغم أرضي بمنطقة البشري جنوب غربي دير الزور خلال بحثهم عن فطر الكمأة في البادية.

وزعمت أن اللغم الأرضي يعود لمخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسبق أن أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 4 أبريل/ نيسان الجاري مقتل 3353 مدنيا بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى اليوم.

يشار أن مركز مدينة دير الزور وبعض المناطق الريفية سقطت في أيدي النظام السوري بعد انسحاب "داعش" الإرهابي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بمساعدة جماعات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران وروسيا.