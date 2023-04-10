هجمات صاروخية على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

أفادت مصادر محلية بتعرض حقل كونيكو للغاز الذي تتمركز فيه قوات أمريكية ومحيطه في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات بقذائف صاروخية، مساء اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن الهجمات تم تنفيذها من مناطق توجد فيها مجموعات أجنبية إرهابية مدعومة من إيران في دير الزور.

وأوضحت المصادر أن القذائف الصاروخية تم إطلاقها من البوكمال شرق دير الزور.

وبين الفينة والأخرى، تتعرض النقاط العسكرية التابعة للولايات المتحدة وقوات التحالف في سوريا لهجمات صاروخية من مناطق تتواجد فيها جماعات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران.

وفي 25 آذار / مارس المنصرم، شنت المجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران هجمات صاروخية على حقلي عمر للنفط وكونيكو للغاز.

وفي 30 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مقتل 8 مسلحين بغارات جوية استهدفت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني شمال شرق سوريا.

وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إن القوات الأمريكية استهدفت منشأتين لـ"فيلق القدس" في محافظة دير الزور السورية، مشيراً إلى أن القصف أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن مقتل 8 من عناصر "فيلق القدس".

وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور ومنطقة البوكمال وجوداً كثيفاً للمجموعات التابعة لطهران التي يديرها "الحرس الثوري" الإيراني.

وبمساعدة من روسيا والمجموعات المدعومة إيرانياً، سيطر النظام السوري على مركز محافظة دير الزور وغربها، إثر انسحاب داعش عام 2017.

وتتركز المجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران في دير الزور ويعتمد عليها النظام كقوات برية، ويدير الحرس الثوري الإيراني تلك المجموعات التي تضم عناصر تنحدر من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

أما الأجزاء المتبقية من محافظة دير الزور شرق نهر الفرات يحتلها تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة.