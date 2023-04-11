الجبهة التركمانية العراقية تطالب بتحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين

طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن طوران بتحويل قضاء تلعفر في محافظة نينوى وقضاء طوزخورماتو في صلاح الدين إلى محافظتين.

وفي تصريحات للأناضول، الاثنين، أوضح طوران أن القضائين تعيش فيهما غالبية تركمانية، مشيرًا أن ذلك "أكبر أمنيات التركمان في العراق".

وأشار طوران أنهم أدرجوا الطلب في الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في جميع أنحاء البلاد.

ولفت أنهم تقدموا بطلب بهذا الخصوص لرئاسة الوزراء العراقية عام 2012، وقال: "نقل الطلب إلى البرلمان ولكن أهمل الموضوع لاحقا".

وأكد أن تحويل تلعفر الذي يعتبر أكبر قضاء في البلاد ويسكنه التركمان بالكامل إلى محافظة هو "الحلم الأكبر للتركمان".

وشدد أن تلعفر وطوزخورماتو تضررا بشكل كبير من الحرب الداخلية والأعمال الإرهابية المتواصلة منذ سنوات، مؤكدًا أن هذين القضائين هما "الأحق بأن يصبحا محافظتين".