الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية، صباح الثلاثاء، جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع جماعة الحوثيين، بعد تأجيلها إلى موعد لاحق هذا الأسبوع.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى يحيى كزمان، عقب تأجيل تنفيذ صفقة تبادل مع الحوثيين إلى 14 أبريل/ نيسان الجاري بعدما كانت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من "الصليب الأحمر".

و قال كزمان: "فيما يتعلق بالصفقة الخاصة بالأسرى والمحتجزين والمختطفين الموقعة في جنيف مع الطرف الآخر (الحوثيين)، نعلن في فريق الحكومة اليمنية أننا أصبحنا جاهزين لتنفيذها في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

والسبت، أعلنت الحكومية اليمنية أن "الصليب الأحمر" طلب وقتاً إضافياً مدته 3 أيام لاستكمال الإجراءات للبدء بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وحتى الساعة 08:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق جديد من جماعة الحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.