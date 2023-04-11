"قطر الخيرية" توزع كسوة العيد لآلاف الأيتام حول العالم

أعلنت جمعية قطر الخيرية (أهلية) الثلاثاء، بدء توزيع كسوة عيد الفطر على آلاف الأيتام في عدد من دول العالم.

وقالت الجمعية، في بيان، إنها "بدأت بالعمل على توزيع كسوة العيد للأيتام المكفولين من قبلها في عدد من دول العالم بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال وإشعارهم بفرحة العيد".

وأشارت إلى أنه يستفيد من المشروع أكثر من 7065 يتيما، ممن تكفلهم الجمعية.

وأوضحت أن الأيتام سيحصلون على ملابس العيد بقيمة تصل لأكثر من 1.4 مليون ريال قطري (نحو 380 ألف دولار).

وفي سياق متصل ذكرت الجمعية القطرية، أن نحو 380 يتيما استفادوا من كسوة العيد في الصومال.

ومطلع شهر رمضان أعلنت قطر الخيرية عن حملتها "رمضان الأثر" التي تُنفذ من خلالها مشاريع إنسانية داخل البلاد وفي 40 دولة.