واشنطن تواصل تدريب عناصر "واي بي جي" الإرهابي بسوريا

تواصل واشنطن تقديم التدريبات العسكرية لتنظيم "واي بي جي، بي كي كي" الإرهابي في سوريا، حيث بدأ جنود أمريكيون بتدريب عناصر التنظيم في منطقة الشدادي (شمالي شرق).

وأفادت مصادر محلية أن 30 جنديا أمريكيا بدأوا، الإثنين، بتدريب نحو 230 عنصرا من التنظيم الإرهابي على استخدام عدد من الأسلحة في قرية شيخ عثمان بالشدادي.

وأوضحت أن الأسلحة التي جرى التدريب عليها هي أسلحة القناصة، والمدفعية، وطرق الحماية والإجلاء العسكرية كما تم استخدام عربات "برادلي" أمريكية الصنع بكثافة أثناء التدريب.

ولفتت المصادر إلى أن مروحيات عسكرية أمريكية قامت بطلعات جوية استكشافية حول منطقة التدريب، حيث من المتوقع أن يستمر التدريب فيها لعدة أيام (لم تحددها).

فيما واصلت القوات الأمريكية إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواعدها شرقي سوريا.

وذكرت المصادر، أن 20 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية ترافقها عربات مدرعة من نوع برادلي وخزانات وقود مغلقة، وصلت، الإثنين، إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة السورية.

وأوضحت المصادر أن القواعد الأمريكية التي وصلها التعزيزات هي قاعدتي تل بيدر والشدادي.

وكانت نحو 200 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية وصلت للقواعد الأمريكية في الحسكة أيام 6 و 8 و 22 و 25 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

ومنذ عام 2015 قدم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تدريبات عسكرية لآلاف العناصر من تنظيم واي بي جي، كما أجرت العديد من المناورات العسكرية المشتركة مع التنظيم.