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احتجاز زورقي صيد إيرانيين بالمياه الإقليمية للصومال

ديلي صباح ووكالات
الصومال
نشر في 12.04.2023 13:54
آخر تحديث في 12.04.2023 13:57
أرشيفية من الإنترنت أرشيفية من الإنترنت

احتجز الجيش الصومالي، الأربعاء، زورقين إيرانيين يصطادان بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية.

وقالت "إذاعة الجيش" الرسمية، في بيان، إن "القوات البحرية وخفر السواحل ضبطت في عملية في المياه الإقليمية، زورقين إيرانيين".

وبحسب الإذاعة، فإن "الزورقين يصطادان في السواحل الصومالية لأكثر من 30 عاما".

وقال قائد البحرية الصومالية العقيد مبارك عبدالغني موسى، إن "الزورقين والأشخاص الذين كانوا على متنهما قيد الاعتقال في ميناء مقديشو (العاصمة)، وسيمثلون أمام القانون قريباً"، بحسب المصدر.

ولم تكشف البحرية الصومالية عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورقين، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإيراني حول الموضوع.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، حذرت الصومال من سفن صيد أجنبية تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الإقليمية.

وقالت وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في بيان حينها، إنها جمعت أدلة تظهر أن سفن صيد أجنبية مختلفة تقوم بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الصومالية منذ يناير/ كانون الثاني 2023.

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